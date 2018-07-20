الأسوأ منذ 20 عاما.. اقتصاد كوريا الشمالية ينكمش     

سجل الاقتصاد الكوري الشمالي انكماشا بلغ 3.5 في المئة عام 2017، وهذه اسوأ نتيجة يحققها خلال 20 عاما، بعد العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجيها النووي والصاروخي، وفق ما أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي الجمعة.

ويتعارض هذا التراجع مع تقدم إجمالي الناتج المحلي المسجل في 2016، والبالغ 3.9%، بحسب بنك كوريا.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية عديدة بسبب برنامجيها البالستي والنووي المحظورين.

وفي العام الماضي، منع مجلس الأمن الدولي أبرز الصادرات الكورية الشمالية من الفحم والمعادن الأخرى ومنتجات الصيد والمنسوجات، لتضييق مصادرها من العملات الأجنبية.

وبالنتيجة، تراجعت صناعة التعدين الكورية الشمالية بنسبة 11%، في مقابل نسبة نمو بلغت 8.4% في 2016، كما ذكر بنك كوريا.

وسجلت الصناعة التحويلية تراجعا بلغ 6.9%، فيما تراجع القطاع الزراعي والصيد بنسبة 1.3%.

وفي تصريح للصحافيين، قال مسؤول في بنك كوريا إن "العقوبات على الشمال أصبحت أكثر حدة العام الماضي".

فقد تراجعت الصادرات 37.2%، إلى 1.77 مليار دولار، فيما سجلت الواردات ارتفاعا طفيفا من 1.8%، إلى 3.78 مليار دولار.

وانهارت المبادلات بين الكوريتين بنسبة 99.7%، وبالكاد بلغت 900 ألف دولار، إثر إغلاق منطقة كايسونغ الصناعية المشتركة في كوريا الشمالية، في خضم فترة التوترات.

ولا تنشر بيونغ يانغ أية أرقام اقتصادية رسمية، وتقديرات المؤسسات الأجنبية التي لا تحصل إلا على معلومات جزئية، هي الوحيدة المتوافرة.

وعلى رغم قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حزيران/يونيو في سنغافورة، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن العقوبات ستبقى ما لم يتخذ الشمال تدابير جوهرية على صعيد نزع السلاح النووي.