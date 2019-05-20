الأعاصير تضرب من جديد

أعلنت سلطات ولاية أوكلاهوما أن إعصارا ضرب مناطق مدينة مانغم جنوب غربي الولاية محدثا أضرارا مادية.

مشاهد للإعصار:

ويأتي هذه الإعلان فيما يواجه أكثر من خمسة ملايين شخص في عدة مناطق أميركية خطر أعاصير وأمطار غزيرة يتوقع أن تؤدي إلى فيضانات، خاصة في ولاية أوكلاهوما.

ووصفت هيئة الأرصاد الوطنية الوضع في بعض مناطق تكساس وأوكلاهوما وكنساس بأنه "خطير للغاية".

وتوقعت حدوث عواصف رعدية قوية مساء الاثنين حتى يوم الثلاثاء بسرعة رياح تصل إلى حوالي 128 كيلومترا في الساعة.

وتوقع خبراء الأرصاد حدوث فيضانات في أجزاء كبيرة من كنساس وميزوري، مع ارتفاع مستوى الأنهار.

وتحسبا لموجة جديدة من الطقس السيء، تم نقل طائرات من قاعدة تينكر الجوية في أوكلاهوما سيتي إلى منشآت عسكرية أخرى.

وتم إلغاء عدد من الرحلات في مطار "ويل روغيرس ورلد" في أوكلاهوما سيتي.

وأمرت بعض المقاطعات في أوكلاهوما موظفيها الحكوميين بالعودة إلى منازلهم في وقت مبكر الاثنين وأغلقت مدارس.

الجدير بالذكر أنه تحل الاثنين الذكرى السادسة لإعصار ضرب مدينة "مور" جنوب أوكلاهوما، وأودى بأكثر من 20 شخصا.