الأفلام الأجنبية.. عربيان في الأوسكار

وصل الفيلم اللبناني (كفر ناحوم) للمخرجة نادين لبكي للقائمة النهائية لجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، والتي ضمت خمسة أفلام.

وضمت القائمة أفلام "حرب باردة" (كولد وور) من بولندا و"روما" من المكسيك و"لصوص المتاجر" (شوب ليفترز) و "لا تنظر بعيدا" (نيفر لوك أواي) من ألمانيا.

وقالت لبكي لرويترز الثلاثاء بعد إعلان القائمة، إن هذا الاختيار يمثل انتصارا كبيرا لأطفال الشوارع الذين شاركوا في الفيلم.

واستعانت المخرجة بأطفال شوارع لسرد حكاية طفل عمره 12 عاما يحاول التصدي لإجبار شقيقته على الزواج فور بلوغها.

كما وصل فيلم (عن الآباء والأبناء) للمخرج السوري طلال ديركي للقائمة النهائية للأوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي طويل.

وكانت السلطات الأميركية امتنعت عن إصدار تأشيرة دخول لمخرج الفيلم الذي يعيش حاليا في ألمانيا، لكنها عادت ومنحته إياها في منتصف يناير كانون الثاني.

ويتنافس ضمن القائمة النهائية لأفضل فيلم وثائقي طويل فيلمان من بريطانيا وفيلمان من الولايات المتحدة.

ومن المنتظر إعلان الفيلم الفائز في كل فئة من جوائز الأوسكار في دورتها 91 خلال حفل يقام الأحد 24 شباط/ فبراير في هوليوود، وتذيعه شبكة (أيه. بي. سي) الأميركية على الهواء في معظم دول العالم.

المصدر: رويترز