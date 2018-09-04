الأكبر في أفريقيا.. شركة صينية تبني لمصر محطة طاقة بالفحم النظيف

أفادت وكالة شينخوا الصينية أن تحالف شركات صينية فاز بعقد لبناء أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم النظيف في أفريقيا.

وقالت الوكالة إن تكلفة الصفقة التي أبرمت رسميا الأحد الماضي بين شركة "دونغفانغ إلكتريك" ومجموعة "شانغهاي" للإلكترونيات من جهة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية من جهة أخرى بلغت 4.4 مليار دولار.

ومن المقرر أن يستغرق بناء المحطة ست سنوات، بحيث توفر الشركتان ست وحدات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم، خالية بشكل شبه كامل من الانبعاثات الملوثة، وتبلغ قدرة توليدها الإجمالية 6.6 غيغاوات.

وحسب رئيس شركة دونغفانغ الكتريك، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي تجلب فيها شركات صينية تكنولوجيا توليد الطاقة بالفحم النظيف إلى خارج الصين.