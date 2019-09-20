"الأكبر في التاريخ".. واشنطن تفرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكدا أنها "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما".

وقال ترامب في تصريح في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، "لقد فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني. هذا الأمر حصل للتو".

وأضاف أن هذه العقوبات فرضت ردا على الهجمات التي استهدفت، السبت الماضي، منشآت نفطية في السعودية وحملت واشنطن مسؤوليتها لطهران التي نفت أي ضلوع لها في ذلك.

ولم يعط ترامب مزيدا من التفاصيل عن العقوبات، لكن وزير الخزانة ستيفن منوشن قال إن البنك كان آخر مصدر تمويلي لطهران.

وعندما سئل عن استخدام الخيار العسكري ضد إيران، قال ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة دائما.