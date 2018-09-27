الأكبر منذ 10 سنوات.. انخفاض مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي الخميس تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد 15.4 بالمئة عن الشهر السابق في أيلول/سبتمبر إلى 71.0 نقطة مسجلا أكبر انخفاض في 10 سنوات.

ينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز 100 ومتشائمة عندما يكون دون ذلك المستوى. وكان مستوى المؤشر 83.9 في آ/أغسطس.

وكان وزير المالية والخزانة التركي براءت البيرق قد توقع أن تشهد بلاده التي تعاني من أزمة نقدية خطيرة، تراجعا للنمو وازديادا للتضخم في الأعوام المقبلة.

وفقدت العملة التركية (الليرة) أكثر من 40 في المئة من قيمتها هذا العام بفعل المخاوف بشأن قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.