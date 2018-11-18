الأمطار في طريقها إلى كاليفورنيا وارتفاع عدد القتلى

قال خبراء أرصاد الأحد إن الأمطار في طريقها لمنطقة شمال كاليفورنيا التي تجتاحها نيران حريق "كامب فاير" ويخنقها الدخان لأكثر من أسبوع فيما تتواصل عمليات البحث عن القتلى والمفقودين.

وأودت حرائق الغابات بحياة 79 شخصا تم التعرف على هوية 63 منهم، في حين أعلنت السلطات السبت ارتفاع عدد المفقودين إلى 1276 شخصا وإن كانت قد حددت مكان مئات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل عندما استعر حريق كامب فاير في بلدة بارادايس الجبلية.

وقال مركز الأرصاد الجوية التابع للهيئة الوطنية للطقس إن من المتوقع هطول ما يصل إلى أربع بوصات من المطر اعتبارا من ساعة متأخرة من الثلاثاء وحتى الجمعة على سفوح تلال سييرا بما في ذلك بارادايس التي طمس الحريق ملامحها تقريبا.

ومن المتوقع أن تستأنف فرق الانتشال البحث في الحطام المحترق الأحد للتحقق من هوية الضحايا عن طريق اختبار الحمض النووي.

وقال باتريك بيرك وهو خبير للأرصاد في المركز التابع للهيئة الوطنية للطقس إن من المتوقع أيضا تساقط ما يصل إلى بوصتين من الأمطار على جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع بما في ذلك شمالي مدينة سكرامنتو حيث أودى ما يعرف حريق "وولزي فاير" بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل.