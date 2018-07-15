الأمم المتحدة: أفغانستان تمر بأكثر فترة دموية منذ 10 أعوام

أعلنت الأمم المتحدة الأحد أن أفغانستان سجلت أسوأ حصيلة من حيث عدد القتلى المدنيين في النصف الأول من 2018 رغم تطبيق وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام في حزيران/يونيو.

وبمقتل 1692 مدنيا نصفهم في اعتداءات نسبت إلى تنظيم داعش بين الأول من كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو، فإن هذه الفترة هي الاكثر دموية منذ أن بدأت المنظمة الأممية بإحصاء القتلى المدنيين قبل 10 سنوات.

وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان أنه خلال هذه الفترة سقط 5122 شخصا بين قتيل وجريح.

وطالبان التي التزمت بهدنة مع الحكومة من 15 إلى 17 حزيران/يونيو مسؤولة عن 40 في المئة من المدنيين الأفغان القتلى.

وحلت المعارك في المرتبة الثانية لسبب الاصابات في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح في تراجع بـ18 في المئة خلال الفترة نفسها.

ويبقى السبب الأول العمليات الانتحارية والهجمات المعقدة التي ينفذها انتحاريون.

وأدى توسيع الغارات الجوية أيضا إلى ارتفاع كبير لعدد الضحايا المدنيين بواقع 52 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها عام 2017.