الأمم المتحدة: البريطانيون يزدادون فقرا

أغرق التقشف ملايين البريطانيين في العوز والفقر، حسب ما ذكر تقرير للأمم المتحدة نشر الأربعاء.

وجاء في التقرير الذي أعد في أعقاب مهمة ميدانية استغرقت 12 يوما لمسؤول الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان فيليب ألستون، أن خمس سكان البلاد، أي 14 مليون نسمة، يعيشون في فقر.

وأضاف التقرير أن تدابير التقشف "الرجعية" التي أدخلها منذ 2010 المحافظون الحاكمون، "تستمر بوتيرة ثابتة"، على رغم "عواقبها الاجتماعية المأساوية"، "منتهكة انتهاكا واضحا التزامات البلد على صعيد حقوق الإنسان".

وذكر التقرير أن "من المتوقع أن يعيش حوالي 40 بالمئة من الأطفال في الفقر بحلول 2021. وانتشرت بنوك الغذاء، وقد زاد كثيرا عدد المشردين ... ومتوسط العمر يتراجع لبعض الفئات، وأسقط نظام المساعدة القانونية".

وأوضح التقرير أن "الحكومة ما زالت مصممة على الإنكار".

وقال ألستون "لم يؤد نمو الاقتصاد، ولا المستوى المرتفع لفرص العمل وفائض الموازنة، إلى التخفيف من التقشف، وهذه سياسة تحركها الأيديولوجية أكثر مما تحركها خطة اقتصادية".

وردت وزارة العمل والمعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة من خلال شجب تقرير "بالكاد يمكن تصديقه" و"غير دقيق إطلاقا".

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه": "تشير بيانات الأمم المتحدة نفسها، إلى أن المملكة المتحدة هي واحدة من أفضل الأماكن في العالم التي يرغب الناس بالعيش فيها".