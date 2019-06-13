الأمم المتحدة: مقتل 17 شخصا في دارفور

قالت الأمم المتحدة الخميس إنها تأكدت من مقتل 17 شخصا وإحراق أكثر من 100 منزل في قرية دليج وسط إقليم دارفور غربي السودان في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور أيضا إن 15 شخصا أصيبوا بجروح وإن أحداث العنف "وقعت خلال اشتباكات عنيفة بين البدو وسكان أغضبهم فيما يبدو زيادة أسعار السلع في السوق المحلية".

وقال عاملون في المجال الطبي من المعارضة إن "ميليشيات الجنجويد فتحت النار بالذخيرة الحية على مدنيين يوم الاثنين في سوق بقرية دليج فقتلت 11 شخصا وأصابت 20 آخرين".

والجنجويد ميليشيات من العرب متهمة بارتكاب فظائع في دارفور خلال صراع بدأ في عام 2003.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص جراء النزاع وتشريد 2.7 مليون آخرين.