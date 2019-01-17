'الصحة العالمية' تتحدث عن مخاطر تجاهل اللقاحات

وضعت منظمة الصحة العالمية مسألة تجاهل الحصول على اللقاحات بين 10 قضايا تهدد الصحة العالمية في 2019.

وقالت المنظمة في تقرير إن "التردد في تعاطي اللقاحات" أو رفضها على الرغم من توفرها "يهدد بأن يؤدي إلى عكس التقدم المحرز في التصدي للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات".

وأكدت أن اللقاحات من أكثر الوسائل الفعالة للوقاية من الأمراض، مشيرة إلى أنها تمنع 2.3 مليون وفاة سنويا، ويمكن أن تمنع 1.5 مليون أخرى لو توسعت التغطية الصحية للقاحات في العالم.

وذكرت المنظمة أن الحصبة عادت إلى دول كانت على وشك القضاء عليها بسبب تجاهل لقاحها.

وقالت إن من بين الأسباب التي تجعل البعض يختار عدم الحصول على اللقاحات هو الرضا بالوضع القائم أو وجود صعوبات في الحصول عليها أو فقدان الثقة.

ودعت إلى دعم العاملين في مجال الصحة من أجل توفير معلومات موثوقة عنها.

وأكدت أنها ستزيد من جهودها هذا العام للقضاء علي سرطان عنق الرحم في جميع أنحاء العالم عن طريق زيادة توفير لقاح HPV من بين تدخلات أخرى ستقوم بها.

وأعربت عن أملها أن يكون العام الحالي أيضا السنة التي يتوقف فيها انتقال فيروس شلل الأطفال البري في أفغانستان وباكستان، مشيرة إلى أنها تلقت أقل من 30 حالة إصابة فقط في البلدين العام الماضي.