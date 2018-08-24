الأمم المتحدة تحقق في جرائم داعش ضد الأيزيديين

بدأ فريق محققين تابع للأمم المتحدة عمله في العراق لجمع الأدلة حول المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش المتشدد بحق الأقلية الأيزيدية وغيرها من الفظائع، وفق رسالة نشرت الخميس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي في 17 آب/أغسطس إن فريق المحققين برئاسة المحامي البريطاني كريم أسعد خان سيباشر العمل في التحقيق في الـ 20 من الشهر الجاري.

وأضاف غوتيريش أن خان الذي تم تعيينه في شباط/فبراير قام بأول مهمة له في العراق في الفترة ما بين 6 و14 آب/أغسطس.

وسيجمع المحققون أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية لاستخدامها في المحاكم العراقية التي ستجري محاكمات لعناصر داعش، وفقا للقرار.

وتبنى المجلس العام الماضي قرارا بالإجماع لفتح هذا التحقيق من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم من تنظيم داعش، وهي قضية تبنتها المحامية الدولية لحقوق الإنسان أمل كلوني.

وتمثل المحامية اللبنانية البريطانية النساء الأيزيديات اللواتي أخذن كرهائن واستخدمن كعبدات جنس من قبل عناصر التنظيم بعد استيلائه على منطقة سنجار في العراق في آب/أغسطس 2014.

واعتبرت الأمم المتحدة أن المجازر بحق الأيزيديين ترقى لأن تكون إبادة جماعية محتملة، وقامت كلوني بالتحدث عدة مرات أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الأممية لحثهم على التحرك.

وفر عشرات الآلاف من الأيزيديين من مجزرة آب/أغسطس 2014 في سنجار، وقد وثقت التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة شهادات مروعة عن الانتهاكات بحق النساء والفتيات.