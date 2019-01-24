فنزويلا.. غوتيريش يدعو للحوار لتجنب كارثة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إلى الحوار في فنزويلا "لمنع تصعيد يمكن أن يؤدي إلى كارثة".

وقال غوتيريش على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي "نأمل أن يكون الحوار ممكنا لتجنب تصعيد يؤدي إلى نزاع سيكون كارثيا لسكان البلاد والمنطقة".

ولقي التحدي الذي أطلقه المعارض هوان غوايدو ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بإعلان نفسه "رئيسا" بالوكالة، موافقة الولايات المتحدة وعدد من دول القارة، بينما دعت الأمم المتحدة إلى الحوار وحض الاتحاد الأوروبي على إجراء انتخابات.

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وأعلن الرئيس دونالد ترامب الأربعاء اعتراف الولايات المتحدة رئيس المجلس الوطني الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وقال ترامب في بيان "اليوم أعترف رسميا برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية هوان غوايدو رئيسا بالوكالة لفنزويلا".

وتقيم واشنطن علاقات متوترة مع كراكاس منذ وصول الرئيس السابق هيوغو تشافيز إلى السلطة في 1999، وتدهورت مؤخرا تدريجيا.

وحذت دول أخرى حذو واشنطن.

فقد قالت وزارة خارجية البرازيل التي يعبر رئيسها جاير بولوسنارو باستمرار عن عدائه لمادورو، إنها "تعترف بخوان غوايدو رئيسا".

لكن برازيليا تستبعد أي تدخل خلافا لواشنطن التي لا تستبعد ذلك إذا سحق مادورو الاحتجاج بالقوة، إذ كتب ترامب في تغريدة أن "كل الخيارات مطروحة".

وقال نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو لصحافيين في دافوس بسويسرا إن "سياستنا الخارجية ليست التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى".

وإلى جانب البرازيل اعترفت 10 دول أخرى أعضاء في مجموعة ليما التي تدين باستمرار تجاوزات نظام مادورو، بغوايدو. وتضم هذه الدول الأرجنتين وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وبنما وبارغواي والبيرو.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند "ندعم التزامه قيادة فنزويلا إلى انتخابات حرة وعادلة".