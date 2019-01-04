الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن نبيل رجب

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة البحرين إلى إطلاق سراح الناشط نبيل رجب وقال إن تأييد أعلى محكمة بحرينية هذا الأسبوع للحكم بسجنه خمس سنوات يظهر "استمرار قمع منتقدي الحكومة".

وأدين رجب، المعروف بانتقاداته الحادة للحكومة والذي لعب دورا قياديا في الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية عام 2011، في شباط/فبراير بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم سلطات السجون بالتعذيب وتنتقد الغارات الجوية السعودية في اليمن.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف إن "قرار المحكمة يوم الاثنين يلقي الضوء على استمرار قمع معارضي الحكومة في البحرين من خلال الاعتقال التعسفي وحظر السفر والمضايقات والتهديدات وسحب الجنسية وغيرها من الأساليب".