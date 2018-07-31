الأمم المتحدة تدعو السعودية لإطلاق سراح الناشطين

دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السعودية الثلاثاء إلى إطلاق سراح جميع النشطاء السلميين، ومن بينهم نساء احتجزن لمطالبتهن برفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شامداساني في إفادة صحافية في جنيف إن إصلاحات حقيقية تحدث على ما يبدو في المملكة ”لكن هذا لم يمتد إلى مجال الحقوق المدنية والسياسية".

وأضافت أن المعارضة في السعودية لا تزال "غير مقبولة".

ومن بين المحتجزين الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة هتون الفاسي التي اعتقلت الشهر الماضي بعد أن كانت تخطط لاصطحاب صحافيين في سيارتها للاحتفال بإنهاء الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة.

وتحتجز السعودية أيضا الناشطة لجين الهذلول المعتقلة منذ أكثر من شهرين بتهم" التواصل مع أعداء المملكة وتمويل العناصر المعادية في الخارج وتقديم الدعم المعنوي لهم"، وفق منظمة العفو الدولية التي طلبت مؤخرا من وزير الخارجية البريطاني الجديد جيريمى هانت التدخل في القضية.

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