دي ميستورا يدعو روسيا وإيران وتركيا لمحادثات حول سورية

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة الجمعة إن المبعوث الخاص للمنظمة الدولية ستافان دي ميستورا دعا إيران وروسيا وتركيا لمحادثات بشأن اللجنة الدستورية السورية تجرى في جنيف يومي 11 و12 أيلول/سبتمبر.

ومن المتوقع أن تعقب المحادثات المتعلقة بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسورية محادثات موازية تشرف عليها الأمم المتحدة وتضم دولا منها الولايات المتحدة، لكن المتحدثة لم تحدد موعدا لها.

وكان بيان لمكتب دي ميستورا كشف الشهر لماضي نية المبعوث الأممي دعوة القوى الثلاث إلى محادثات "كي يبدأ في وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية".

وتلقى دي ميستورا قوائم من الحكومة السورية والمعارضة بأسماء المرشحين المقترحين لتشكيل اللجنة الدستورية.