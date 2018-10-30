دعوة أممية لإشراك خبراء دوليين في التحقيق بمقتل خاشقجي

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إلى مشاركة خبراء دوليين في التحقيق بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ودعت الرياض إلى الكشف عن مكان جثته.

ورحبت باشيليه في بيان نقله المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك بالخطوات التي اتخذتها السلطات التركية والسعودية للتحقيق مع المتهمين، لكنها أضافت قائلة: "بالنظر إلى المعلومات التي تفيد بتورط مسؤولين رفيعي المستوى في السعودية، على ما يبدو، ووقوع الجريمة في القنصلية السعودية، فإن المعيار المطبق يجب أن يكون عاليا للغاية لتحقيق العدالة".

وأشارت المسؤولة الدولية إلى أن "من المفضل مشاركة خبراء دوليين يسمح لهم بالوصول الكامل للأدلة والشهود، لضمان إجراء تحقيق منزه عما قد يبدو أنها اعتبارات سياسية".

وأكد البيان أن هذه المقترحات ليست دعوة لإجراء تحقيق دولي في المسألة.

وذكرت أن فحص الطب الشرعي، بما في ذلك تشريح جثة الضحية، عنصر مهم في أي تحقيقات. وحثت السلطات السعودية على الكشف عن مكان جثة خاشقجي "بدون مزيد من التأجيل أو المماطلة".

وقتل خاشقجي في الثاني من الشهر الجاري في قنصلية بلاده باسطنبول ولم يعثر على جثته حتى اليوم.

وطلبت أنقرة من الرياض تسليم 18 متهما في القضية، لكن السعودية رفضت هذا الطلب.

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