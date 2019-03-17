الأمم المتحدة تدين اعتداءات حماس على متظاهرين في غزة

دان مبعوث للأمم المتحدة الأحد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، واتهم مسلحيها بقمع الاحتجاجات السلمية بعنف في القطاع.

وتظاهر منذ الخميس مئات الفلسطينيين في عدة مواقع في غزة احتجاجا على غلاء المعيشة.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في بيان "أدين بشدة حملة الاعتقالات والعنف التي استخدمتها قوات الأمن التابعة لحركة حماس ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية".

واضاف "أشعر بالقلق بشكل خاص من الضرب الوحشي للصحافيين والموظفين في اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان ومداهمة المنازل".

واستخدمت القوات الأمنية العنف لتفريق المتظاهرين، واعتقلت عشرات بينهم صحافيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، وفق منظمات حقوقية.

وأشار ملادينوف إلى أن "أهالي غزة الذين طالت معاناتهم احتجوا على الوضع الاقتصادي المؤلم وطالبوا بتحسين نوعية الحياة في القطاع، هذا حقهم في الاحتجاج بدون خوف من الانتقام".