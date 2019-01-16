تحذير أممي من الإخلال بأمن طرابلس الليبية

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم الأربعاء التحركات العسكرية الأخيرة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وحذرت البعثة من عواقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الرابع والتاسع من أيلول/سبتمبر 2018، والإخلال بأمن العاصمة وتعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

وجاء في بيان البعثة أنها ستحمل "المسؤولية الكاملة لكل من يفتح النار"، مؤكدة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة اللازمة بناء على تطور الأحداث على الأرض من أجل ردع هذه المحاولات.

وجاء في نص البيان، "تحذر البعثة، كافة الأطراف في ليبيا بأن أي اعتداء مباشر أو غير مباشر على المدنيين وممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي".