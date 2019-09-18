مصادر دبلوماسية: خبراء أمميون سيحققون بالهجوم على أرامكو

أفادت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، أن خبراء من الأمم المتحدة ينتظر وصولهم إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السبت.

وقال أحد هذه المصادر، رافضا كشف هويته، إن "إجراء تحقيق دولي هو أمر جيد جدا"، فيما أوضح دبلوماسيون أن مهمة هؤلاء الخبراء تستند بشكل خاص إلى القرار الذي فرض حظرا على الأسلحة في اليمن.

وقال ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الخبراء سيقدمون تقريرهم بشأن نتائج الهجوم على أرامكو إلى مجلس الأمن مباشرة".

ويتزامن هذا مع وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى جدة، الأربعاء، للقاء مسؤولين سعوديين لبحث الهجوم على أرامكو، في زيارة تستمر حتى الخميس.

وكشفت وزارة الدفاع السعودية، في مؤتمر صحفي الأربعاء، عن أدلة تثبت تورط إيران في الهجمات على حد وصفها.

وذكرت الوزارة أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت وأصابت منشآت أرامكو هي أسلحة إيرانية الصنع.

وتعرضّت السبت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية لهجوم غير مسبوق، تسبب بخفض الإنتاج السعودي.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الذين تدعمهم طهران، مسؤوليتهم عن الهجوم قائلين إنّهم نفّذوه بطائرات من دون طيار، لكن مسؤولا أميركيا أفاد بأن واشنطن مقتنعة بأن العملية انطلقت من إيران.