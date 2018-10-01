الأمم المتحدة تسحب موظفيها من غزة لأسباب أمنية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الاثنين سحب بعض موظفيها الأجانب من قطاع غزة مؤقتا.

وقالت "أونروا" في بيان إنها واجهت في الأسابيع الأخيرة "سلسلة من الحوادث المقلقة التي تؤثر على أمن موظفيها الدوليين والمحليين في غزة".

عزت الوكالة الخطوة إلى مؤشرات "مقلقة" تتعلق بخفض الوظائف بعد توقف التمويل الأميركي.

وكانت "أونروا" أعلنت إلغاء حوالي 250 وظيفة في غزة والضفة الغربية في حين أصبحت 500 وظيفة أخرى بنصف دوام.

وقال مصدر في الوكالة إن 10 من الموظفين الأجانب انتقلو إلى إسرائيل الاثنين.