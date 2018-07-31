الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراحهن.. سعوديات خلف القضبان

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"

منذ أعوام، قادت ناشطات سعوديات حملة دولية لرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، لكن القضبان كانت في انتظارهن رغم مرسوم ملكي ألغى الحظر.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طالب السعودية "بالإفراج عن جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حملاتهم التي استمرت لعقود للمناداة برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات".

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في مؤتمر صحافي بجنيف الثلاثاء إن 15 شخصا من المنتقدين للحكومة اعتقلوا منذ 15 مايو/أيار، لكن عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد آل زلفة يرى أن موقف المنظمة الدولية قائم على "ادعاءات غير حقيقية تهدف لإثارة الفوضى".

وفي حديث مع "موقع الحرة"، يقول آل زلفة "ما هي مطالب هؤلاء؟.. مطلبهم حق المرأة في أن تقود السيارة.. هي الآن تقود، لديها الآن حق العمل وكل شيء تحقق للمرأة.. الحكومة الآن تنفذ إصلاحات حقيقية ... هم اعتادوا على انتقاد السعودية من حين لآخر وهدفهم الشهرة أكثر من طلبهم للحقوق حتى وإن جاءت هذه المطالبات من منظمات دولية كالأمم المتحدة".

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أنه "من المحير استهداف السلطات للرجال والنساء الذين يقومون بحملات من أجل هذه التطورات الإيجابية".

وذكرت المتحدثة أن من بين المحتجزين حتى الآن، وفق المعلومات، هتون الفاسي، ولجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ونوف عبد العزيز، ومايا الزهراني.

هتون الفاسي

هي "مدافعة بارزة عن مشاركة النساء في الحياة المدنية في المملكة، وإحدى أوائل السيدات اللاتي يحصلن على رخصة قيادة سعودية" بحسب الأمم المتحدة.