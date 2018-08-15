الأمم المتحدة تطالب بوقف مآزق سفن الإنقاذ في المتوسط

طالبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدول الأوروبية إلى إنهاء سلسلة المآزق التي تتعرض لها السفن التي تقل مهاجرين تم إنقاذهم من البحر المتوسط.

ودعت المفوضية من جنيف بضرورة وضع ترتيبات اقليمية لمنطقة البحر المتوسط توضح مكان تواجد هذه السفن.

ورحبت بقرار مالطا يوم الثلاثاء بالسماح برسو سفينة اكواريوس الخاصة التي تقل 141 مهاجرا أتفق على توزيعهم على خمس دول من الاتحاد الأوروبي.

إلا أن المفوض السامي لمفوضية اللاجئين فيليبو غراندي قال في بيان الأربعاء "أما كان لهذا الوضع أن ينتهي هكذا في المقام الأول؟".

وأضاف أنه من "الخطأ والخطير وغير الأخلاقي أن تبقى سفن الإنقاذ تجول في البحر المتوسط فيما تتنافس الحكومات على من يستطيع تحمل مسؤولية أقل".

وترفض الحكومة الإيطالية الجديدة السماح لأي سفينة إنقاذ خاصة بالرسو في موانئها.