الأمم المتحدة تطالب مصر بإلغاء أحكام إعدام

اعتبرت الأمم المتحدة الأحد أن تأكيد المحكمة المصرية 75 حكما بالإعدام "لم يكن قائما على محاكمة عادلة" ويجب أن يلغى تجنبا "لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه".

وقالت الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الإنسان ميشيل باشليه إن تأكيد 75 حكما بالإعدام أصدرتها محكمة جنايات القاهرة كان نتيجة "محاكمة غير عادلة"، محذرة من أن تنفيذها قد "يشكل إخفاقا فادحا لا رجعة فيه للعدالة".

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وأضافت في بيان "آمل أن تعيد محكمة النقض المصرية النظر في هذا الحكم وتكفل احترام المعايير الدولية للعدالة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت السبت بإعدام 75 متهما بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في قضية "فض اعتصام رابعة".