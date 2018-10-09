الأمم المتحدة تطلب التحقيق في وفاة معتقل فنزويلي

طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الثلاثاء بـ "تحقيق شفاف" حول ظروف وفاة المعارض الفنزويلي فرناندو ألبان الذي تقول السلطات إنه انتحر أثناء احتجازه.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمدساني في حديث صحافي بجنيف إن "الدولة كانت تعتقل فرناندو ألبان. كان على الدولة واجب توفير أمنه وسلامته الشخصية".

وأضافت "نطالب بتحقيق شفاف لتوضيح ظروف وفاته" وسط "معلومات متناقضة حول ما حصل"، كما قالت.

ويؤكد المدعي العام الفنزويلي أن فرناندو ألبان، الذي كان مسجونا في قضية الهجوم المفترض بطائرات دون طيار تحمل متفجرات على الرئيس نيكولاس مادورو، قد انتحر الاثنين في مقر أجهز الاستخبارات، فيما يتحدث حزب فرناندو ألبان "العدالة أولا" عن "اغتيال".

وكان ألبان، المستشار البلدي لدائرة كراكاس، أوقف الجمعة الماضي، بتهمة المشاركة في هجوم مفترض بطائرات متفجرة دون طيار، في 4 آب/اغسطس، فيما كان مادورو يلقي خطابا خلال استعراض عسكري.