الأمم المتحدة تمنح رهف القنون صفة 'لاجئة'

أضفت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة صفة لاجئة على الشابة السعودية رهف القنون التي فرت من بلادها إلى تايلاند، وطلبت من أستراليا منحها حق اللجوء، حسب ما أفاد به مسؤولون أستراليون الأربعاء.

وذكرت وزارة الداخلية الأسترالية في بيان أن المفوضية السامية للاجئين سلمت ملف "رهف محمد القنون إلى أستراليا لتدرس إمكانية منحها اللجوء بصفتها لاجئة".

بينما ألمح وزير الصحّة الأسترالي غريغ هانت الأربعاء إلى أن حكومته ستمنح القنون حقّ اللجوء الإنساني.

وقال لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية العامة "إذا تبين أنها لاجئة فعندها سندرس جديا جدا جدا جدا إمكانية منحها تأشيرة إنسانية".

ومن المقرر أن تزور وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين تايلاند الخميس في إطار ترتيب مقرر سلفا.

وكانت أستراليا قد أعلنت الثلاثاء أنها "ستدرس بعناية" طلب لجوء القنون التي أوقفت في مطار بانكوك في عطلة نهاية الأسبوع، بعدما فرت من عائلتها بسبب تعرضها لإساءة بدنية ونفسية كما تقول.

وسمح لها لاحقا بالخروج برفقة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في قضية أثارت اهتماما عالميا.

قضية رهف.. بيان للسفارة السعودية

وحسب مسؤول تايلاندي رفضت القنون مقابلة والدها وأخيها اللذين وصلا إلى تايلاند للقائها.

ورفض متحدث باسم عائلة القنون التعليق قائلا إن كل ما يهمهم هو سلامة ابنتهم.

بينما أعربت منظمات حقوقية عن قلقها الحقيقي على سلامة القنون.

وقال نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش فيل روبرتسون "قالت بوضوح شديد إنها عانت من إساءة جسدية ونفسية. وقالت إنها اتخذت قرارا بترك الإسلام. وبمجرد قولها ذلك أدركت أنها تواجه مشكلة خطيرة".

وناشدت القنون أصدقاءها الوقوف إلى جانبها وقالت في تغريدة إنها لا تشعر بالأمان بعد: