الأمم المتحدة تمنح رهف القنون صفة 'لاجئة'

أضفت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة صفة لاجئة على الشابة السعودية رهف القنون التي فرت من بلادها إلى تايلاند، وطلبت من أستراليا منحها حق اللجوء، حسب ما أفاد به مسؤولون أستراليون الأربعاء.
وذكرت وزارة الداخلية الأسترالية في بيان أن المفوضية السامية للاجئين سلمت ملف "رهف محمد القنون إلى أستراليا لتدرس إمكانية منحها اللجوء بصفتها لاجئة".
بينما ألمح وزير الصحّة الأسترالي غريغ هانت الأربعاء إلى أن حكومته ستمنح القنون حقّ اللجوء الإنساني.
وقال لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية العامة "إذا تبين أنها لاجئة فعندها سندرس جديا جدا جدا جدا إمكانية منحها تأشيرة إنسانية".
ومن المقرر أن تزور وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين تايلاند الخميس في إطار ترتيب مقرر سلفا.
وكانت أستراليا قد أعلنت الثلاثاء أنها "ستدرس بعناية" طلب لجوء القنون التي أوقفت في مطار بانكوك في عطلة نهاية الأسبوع، بعدما فرت من عائلتها بسبب تعرضها لإساءة بدنية ونفسية كما تقول.
وسمح لها لاحقا بالخروج برفقة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في قضية أثارت اهتماما عالميا.
قضية رهف.. بيان للسفارة السعودية
وحسب مسؤول تايلاندي رفضت القنون مقابلة والدها وأخيها اللذين وصلا إلى تايلاند للقائها.
ورفض متحدث باسم عائلة القنون التعليق قائلا إن كل ما يهمهم هو سلامة ابنتهم.
بينما أعربت منظمات حقوقية عن قلقها الحقيقي على سلامة القنون.
وقال نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش فيل روبرتسون "قالت بوضوح شديد إنها عانت من إساءة جسدية ونفسية. وقالت إنها اتخذت قرارا بترك الإسلام. وبمجرد قولها ذلك أدركت أنها تواجه مشكلة خطيرة".
وناشدت القنون أصدقاءها الوقوف إلى جانبها وقالت في تغريدة إنها لا تشعر بالأمان بعد:
السلطات السعودية أبدت انزعاجها من قضية القنون رغم إقرارها بأنها مسألة عائلية بحتة.
وقال القائم بالأعمال السعودي في بانكوك عبد الله الشعيبي إنه كان يأمل أن تأخذ السلطات التايلاندية هاتف القنون بدلا من جواز سفرها، مشيرا إلى أن متابعيها على حسابها الجديد بتويتر "بلغوا 45 ألفا في يوم واحد".
لكن القنون ردت عليه بالقول إن تويتر غير أصول اللعبة ضد ما كان يتمناه:
وأكدت القنون الخميس أنها استعادت قواها وستواصل إطلاع المهتمين بأمرها باستمرار، إلى حين الوصول إلى بلد آمن.
وكانت تايلاند قد رفضت في البداية دخول القنون إلى أراضيها بعد وصولها مطار بانكوك السبت الماضي قادمة من الكويت، غير أنها عدلت عن رأيها بعد أن أخذت القضية بعدا دوليا.