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الأمم المتحدة تنتقد محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي

لافتة تحمل صورة جمال خاشقجي في وقفة خارج مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة إنه لا يمكنه تقييم نزاهة المحاكمة الجارية بالمملكة العربية السعودية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لكنه أضاف أنها "غير كافية" في جميع الأحوال.

وحين سئلت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان عن التقارير بأن الادعاء السعودي يطلب تنفيذ حكم الإعدام في خمسة من المشتبه بهم في جريمة القتل التي وقعت في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، طالبت مجددا بإجراء تحقيق مستقل "بمشاركة دولية".

وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعترض دائما على عقوبة الإعدام.

وكانت محكمة سعودية بدأت الخميس أولى جلسات محاكمة 11 متهما في قضية مقتل الصحافي البارز.

وقالت النيابة العامة السعودية إنها طلبت توقيع حكم الإعدام بحق خمسة من المتهمين "لضلوعهم في جريمة القتل".

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