الأمم المتحدة تندد بالرجم في بروناي

نددت الأمم المتحدة الاثنين بقوانين "وحشية وغير إنسانية" في سلطنة بروناي، تقضي بإخضاع ممارسي الزنا والمثليين لعقوبة الرجم اعتبارا من الأسبوع المقبل، كما تلحظ بتر اليد والقدم لمرتكبي السرقات.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان "أطالب الحكومة (في بروناي) بوقف تنفيذ قانون العقوبات الجديد الشديد القسوة والذي قد يشكل انتكاسة خطيرة لصون حقوق الإنسان في بروناي إذا تم تطبيقه".

وأعلنت السلطنة الصغيرة، التي يحكمها السلطان حسن البلقية منذ 51 عاما، أنها ستطبق أحكام الشريعة الإسلامية بدءا من الأربعاء المقبل.

وكانت بروناي قد أعلنت هذه التدابير للمرة الأولى عام 2013، ولكن تم تأخير تطبيقها بسبب معارضة الجماعات الحقوقية.

وينص القانون الجديد على عقوبة الموت لمرتكبي جرائم بينها الاغتصاب والمثلية والسرقة وإهانة أو سب النبي محمد.

وتلحظ حزمة القوانين الجديدة أيضا جلد المدانين بالإجهاض وقطع الأيدي والأرجل للمدانين بالسرقة، وتجريم تعريض الأطفال المسلمين للممارسات والمعتقدات الدينية غير الإسلامية.

وأشارت باشليه إلى أن عددا كبيرا من خبراء الأمم المتحدة "عبروا عن قلقهم حيال العقوبات الوحشية وغير الإنسانية والمهينة التي يتضمنها قانون العقوبات الجديد".

وتأتي تصريحات المفوضة الأممية بعد تنديد عدد من السياسيين والمشاهير بينهم المغني البريطاني إلتون جون والممثل الأميركي جورج كلوني بهذه القوانين داعين إلى مقاطعة فنادق فخمة مرتبطة بسلطان بروناي.