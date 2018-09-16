الأمم المتحدة: جسر جوي قريبا لنقل مرضى من صنعاء

قالت الأمم المتحدة الأحد إنها تسعى لإقامة "جسر جوي طبي لنقل مرضى يعانون أمراضا مزمنة" من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الخارج لتلقي العلاج.

وذكر ممثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في اليمن نيفيو زاجاريا في بيان أن "80 في المئة من هؤلاء المرضى من النساء والأطفال".

وأوضح زاجاريا أن الأمم المتحدة تسعى لنقل المرضى في طائرات من صنعاء إلى منشأة طبية في بلد آخر لم يحدده، مشيرا إلى أنها تعمل للحصول على موافقة كل أطراف النزاع لبدء نقل المرضى إلى الخارج.

وذكر المسؤول الأممي أن 12 حالة حصلت على الموافقة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، آملا في أن تسيّر الرحلة الأولى "في أقرب وقت".

ويسيطر التحالف العسكري بقيادة السعودية على الحركة الجوية في مطار صنعاء والمقتصرة على طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

ومنذ التدخل العسكري السعودي في اليمن قتل نحو 10 آلاف شخص غالبيتهم مدنيون، بينما تهدد المجاعة حياة ملايين السكان في البلد الفقير الغارق في أزمة انسانية هي الأكبر في العالم وفق الأمم المتحدة.