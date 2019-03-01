مصرع العشرات أثناء فرارهم من دير الزور

قالت الأمم المتحدة الجمعة إن ما لا يقل عن 84 شخصا ثلثاهم من الأطفال لقوا حتفهم منذ كانون الأول/ديسمبر عندما كانوا في طريقهم إلى مخيم الهول في شمال شرق سوريا بعد أن هربوا من آخر جيب لتنظيم داعش في محافظة دير الزور.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه خلال إفادة صحفية "هناك تقرير عن علاج 175 طفلا بمستشفيات من أعراض طبية ناجمة عن سوء حاد في التغذية".

وأضاف أن نحو 13 ألفا فروا من دير الزور الأسبوع الماضي ووصل كثير منهم إلى مخيم الهول، مشيرا إلى أن النزوح الجماعي مستمر في رحلة "طويلة وشاقة للغاية".