الأمم المتحدة: مقتل 75 مدنيا عراقيا وإصابة 179 خلال سبتمبر

قتل 75 مدنيا عراقيا وأصيب 179 آخرون جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر أيلول/سبتمبر 2018، بحسب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وتشمل الأرقام سائر المواطنين وغيرهم ممن يعدّ من المدنيين وقت الوفاة أو الإصابة بينهم عناصر الشرطة في مهام غير قتالية والدفاع المدني وفرق الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء.

ومن بين مجمل الأعداد التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة في الشهر الماضي قتل 71 مدنيا، وقالت إن أكبر نسبة من الضحايا وقعت في محافظة بغداد.





وبلغ مجموع الضحايا المدنيين في بغداد 31 قتيلا و70 جريحا، تلتها محافظة الأنبار 15 قتيلا و37 جريحا، ثم محافظة صلاح الدين تسعة قتلى و38 جريحا. وقد حصلت البعثة على أعداد الضحايا المدنيين في الأنبار من دائرة صحة الأنبار وتم تحديثها حتى 30 أيلول/سبتمبر.

وقالت البعثة إن الأرقام التي أوردتها تعد بمثابة الحد الأدنى المطلق للضحايا لتعذر التحقق من الأعداد بشكل فعال وعدم تمكنها في بعض الأحيان من إحصائها إلا بشكل جزئي.



