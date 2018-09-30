الأمم المتحدة: من الصعب الالتزام بموعد الانتخابات في ليبيا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن من الصعب الالتزام بالموعد المحدد في الجدول الزمني لعقد الانتخابات في ليبيا في الـ10 من كانون الأول/ديسمبر، بسبب أعمال العنف والتأخر في العملية الانتخابية.

وقال سلامة في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية مساء السبت "ما زال هناك عمل هائل يجب القيام به. قد لا نتمكن من الالتزام بموعد الـ10 من كانون الأول/ديسمبر"، معتبرا أن أي اقتراع لا يمكن أن يجرى قبل "ثلاثة أو أربعة أشهر".

وكان أطراف النزاع الرئيسيون الأربعة قد التقوا في باريس في نهاية أيار/مايو الماضي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتعهدوا بتنظيم انتخابات عامة في الـ10 من كانون الأول/ديسمبر.

ودعت فرنسا باستمرار إلى احترام هذا الجدول الزمني، لكن محللين ودبلوماسيين رأوا أن تفكك البلاد والفوضى فيها يجعلان هذا الالتزام هشا.

وقال سلامة إن أعمال العنف وأزمة سياسية واقتصادية مستمرة تجعل برنامج باريس للانتخابات "صعبا وكذلك لأسباب أخرى".

وينص اتفاق باريس على وضع "أساس دستوري" قبل الـ16 من أيلول/سبتمبر وهي مهلة لم يتم احترامها من قبل البرلمان الذي دعي إلى تبني قانون حول استفتاء بشأن مشروع دستور.

وقال سلامة إن "الاستفتاء يمكن أن يجري قبل نهاية العام" والانتخابات يمكن أن تنظم خلال "ثلاثة أو أربعة أشهر" إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك.

وتُسيطر على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، سلطتان متنافستان هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وسلطة موازية في شرق ليبيا مدعومة من قوات المشير خليفة حفتر والبرلمان المنتخب.