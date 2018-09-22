الأمم المتحدة: نخسر الحرب ضد المجاعة في اليمن

قال مارك لووكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة، إن الأمم المتحدة تخسر "الحرب ضد المجاعة" في اليمن.

وقال لووكوك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت بطلب من المملكة المتحدة "الوضع قاتم جدا، نحن نخسر حربنا ضد المجاعة، والوضع تفاقم على نحو مثير للقلق في الأسابيع الأخيرة".

ولفت لووكوك إلى أن اليمن يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحا أن "هناك أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في اليمن، منهم 18 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 8 ملايين يعانون من انعدام خطير للأمن الغذائي، وهذا يعني أنهم لا يعرفون متى سيتناولون وجبتهم الغذائية التالية".

وشدّد المسؤول الأممي على "أننا قد نقترب من نقطة اللا عودة التي سيكون بعدها مستحيلا تجنب العديد من الخسائر في الأرواح البشرية بسبب المجاعة الواسعة النطاق في البلاد".

واعتبر لووكوك أنه "لتجنب الانهيار الكامل والحفاظ على حياة ملايين الناس"، يجب على مجلس الأمن دعم إجراء مفاوضات سياسية واتخاذ "إجراءات فورية لتحقيق استقرار" اقتصادي.

وأضاف أنه يجب على المجلس أيضا أن يدفع الجهات الفاعلة إلى "السماح بالوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفا" عبر الموانئ والطرق الرئيسية، وتنظيم "جسر جوي" لعمليات الإجلاء الطبي.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا قتل فيه نحو عشرة آلاف شخص معظمهم مدنيون وبينهم نحو 2200 طفل، بين قوات موالية لحكومة معترف بها دوليا يدعمها تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، والذين يسيطرون على صنعاء والحديدة ومناطق أخرى.

وبحسب الأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في اليمن بنسبة 68 في المئة منذ 2015، العام الذي بدأ فيه التحالف العسكري بقيادة السعودية عملياته ضد الحوثيين.