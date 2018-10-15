الأمم المتحدة: 40 في المئة من سكان اليمن على شفا المجاعة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الاثنين إن عدد اليمنيين الذين صاروا على شفا المجاعة ربما يصل إلى 12 مليونا، أي 40 في المئة من عدد السكان، في غضون الشهور المقبلة بسبب الحرب المستعرة والأزمة الاقتصادية الشديدة.

وسبق أن أعلن البرنامج أن عدد اليمنيين المعرضين لخطر المجاعة بلغ حوالي 8.5 مليون نسمة.

وتعصف باليمن حرب أهلية دائرة منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام بين الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف تقوده السعودية، ومقرها جنوب البلاد، والحوثيين المدعومين مع إيران.

ويبلغ عدد سكان اليمن 30 مليون نسمة.

وذكر برنامج الأغذية العالمي أن الملايين الذين يعيشون على حد الكفاف ربما ينتهي بهم الحال إلى الجوع والمرض مع اشتداد القتال، وخصوصا حول مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية، وتدهور الوضع الاقتصادي.