الأمن الجزائري يعتدي بالضرب على مراسل "الحرة"

تعرض الصحفي محمد جرادة مراسل قناة "الحرة"، يوم السبت، لاعتداء جسدي من قبل قوات الأمن الجزائرية، وذلك أثناء مزاولة مهامه الصحفية في ساحة الشهداء، في وسط العاصمة.

و بينما كان جرادة يهم بتصوير تجمع حضره العشرات لإحياء الذكرى الحادية و الثلاثين من أحداث 5 أكتوبر، أوقفته القوات الأمنية، ثم اعتدت عليه بالضرب.

واحتجز عناصر من قوات مكافحة الشغب مراسل الحرة والمصور المرافق له داخل إحدى مركباتها لفترة قصيرة رغم تنبيهه المتكرر لهم بأنه صحفي.

وصادرت القوى الأمنية الجزائرية آلة التصوير و هاتف المصور الشخصي قبل أن تمسح كل ما صوره الزميلان أثناء مزاولة مهامهما.

ولقي الاعتداء على مراسل الحرة استنكارا واسعا لدى زملائه الصحفيين ونشطاء حقوقيين اعتبروا ما حدث لجرادة انتهاكا صارخا في حق المراسل وتعديا على حرية التعبير بصفة عامة.