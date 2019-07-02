الأمن السوداني يستبق "أربعينية المجزرة" بحملة اعتقالات

قال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات الأمن اعتقلت عددا من قياديي قوى إعلان الحرية والتغيير الثلاثاء من منازلهم.

وأضاف التجمع في بيان أن السلطات اعتقلت أيضا عددا من أعضاء لجان الأحياء وأنه يتم حصر كل أسماء المعتقلين.

وحسب البيان، اعتقل الأمن السوداني كل من ياسين حسن رئيس لجنة المعلمين والمحامي عبد الماجد عيدروس.

ودعا تجمع المهنيين إلى تظاهرات يوم ١٣ يوليو تحت اسم "موكب أربعينية المجزرة" في إشارة إلى فض اعتصام القيادة العامة، كما دعا إلى عصيان مدني يوم ١٤ يوليو.

وكانت تظاهرات حاشدة خرجت في ٣٠ يونيو لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين.