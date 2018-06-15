'الرئيس خط أحمر'.. الأمن السوداني يصادر صحفا

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدو" الخميس أن الأمن السوداني صادر هذا الأسبوع أعداد ثلاث صحف يومية، منددة بمحاولة جديدة لـ"تكميم" الصحافة في السودان.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني صادروا أعداد صحف "التيار" و"اليوم التالي" و"الجريدة" وحققوا مع صحافيين كتبوا عن "مسائل حساسة".

وأضافت أن أعداد صحيفة "التيار" تمت مصادرتها بالكامل يومي 10 و11 حزيران/يونيو بعدما نشرت مقالا تقول فيه كاتبته إن الوضع الاقتصادي المأزوم يمكن أن يتحسن إذا ما استقال الرئيس عمر البشير.

وأبلغت الصحافية شمائل النور التي كتبت المقال (مراسلون بلاد حدود) أن محققين من جهاز الأمن والمخابرات الوطني استجوبوها مرتين.

ونقلت المنظمة الحقوقية عن الصحافية قولها إن المحققين "ذكّروني بأن هناك خطوطا حمراء وبأن الرئيس هو واحد منها".

وبحسب بيان مراسلون بلا حدود فقد صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني يوم الأربعاء أعدادا من صحيفة "اليوم التالي" وذلك بعيد أيام قليلة على منعه صحيفة "الجريدة" من توزيع أعدادها في الخرطوم.

ونقل البيان عن آرنو فروجيه رئيس قسم إفريقيا في (مراسلون بلا حدود) قوله إن "بقاء صحافة حرة على قيد الحياة في السودان على المحك".