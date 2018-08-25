أكثر من ثمانية في المئة من شباب العراق أميون

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط السبت، أن نسبة الأمية بين الشباب في العراق بلغت 8.3 في المئة خلال عام 2017.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ "راديو سوا" إن هناك عوامل كثيرة أدت الى ارتفاع نسبة الأمية بين الشباب، وأضاف أن برامج محو الأمية الموجودة حاليا دون مستوى الطموح، مؤكدا أن الوزارة وضعت خطة خمسية للحد من تنامي الأمية في المجتمع.

أستاذة علم النفس التربوي في جامعة بغداد نهى الدرويش رجحت من جهتها أن تكون نسبة الأمية في العراق أعلى من ذلك بكثير، وشددت في حديث لـ "راديو سوا" على ضرورة إعداد دراسة تنموية متخصصة بعيدة المدى لمعرفة مدى تحقق الأهداف التربوية المرسومة من قبل الجهات المعنية.

ودعت الدرويش إلى فتح مراكز لمحو الأمية تشارك فيها الجهات المعنية كافة للتقليل من خطر تفشي هذه الظاهرة.

هذا وذكر المركز الإحصائي التابع لوزارة التخطيط أن نسبة الأمية بين الشباب للفئة العمرية بين 15 و 29 عاما خلال عام 2017 بلغت 6.5 في المئة فيما شكلت نسبتها بين الإناث 10.2 في المئة.

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