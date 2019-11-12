الأميرة هيا تصل إلى المحكمة العليا في لندن

علي أوجانة - لندن

بدأت في المحكمة العليا في لندن جلسة النظر في قضية الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن رعاية طفليهما.

ووصلت الأميرة هيا إلى المحكمة رفقة محاميتها البارونة فيونا شاكلتن، بينما غاب عن الجلسة الشيخ محمد بن راشد الذي يمثله المحامي اللورد بانيك.

ويرتقب أن تدوم الجلسة إلى نهاية الأسبوع الجاري، لكن ليس واضحا بعد ما إذا كانت المحكمة ستعلن قرارها في نهاية الأسبوع أو في وقت لاحق.

وكانت الأميرة هيا في جلسة تمهيدية عقدت الصيف الماضي قد طلبت من المحكمة حماية أحد طفليهما من الزواج القسري ، وطلبت "أمرا بعدم التعرض" للحماية من المضايقة والتهديدات.

من جانبه طلب الشيخ محمد بن راشد من المحكمة أمرا بإعادة الطفلين إلى الإمارات العربية المتحدة.

وسمح رئيس المحكمة حينها لوسائل الإعلام بنشر هذه المعلومات دون أي إضافات أو ذكر لإسمي الطفلين.

وتقدمت الأميرة هيا (45 عاما)، بنت الملك حسين عاهل الأردن الراحل والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني، طلبا إلى المحكمة العليا في لندن لحماية أحد ولديها من الزواج القسري وطلبا آخر بالحماية من المضايقة أو التهديدات، فيما تقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاما) بطلب "الإعادة الفورية للطفلين إلى دبي".

وحضرت الأميرة هيا جلسة في أغسطس الماضي برفقة محاميتها شاكلتون والتي كانت وكيلة الأمير تشارلز في قضية طلاقه من الأميرة ديانا.

وترافع نيابة عن محمد بن راشد المحامية هيلين وارد التي تضم قائمة موكليها السابقين المخرج البريطاني الشهير غاري ريتشي، خلال طلاقه من مغنية البوب الأميركية مادونا.