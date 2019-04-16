حملات تبرع في أميركا لصالح كاتدرائية نوتردام

الحريق الضخم الذي اندلع مساء الاثنين في كاتدرائية نوتردام وسط باريس دفع كثيرين في الولايات المتحدة إلى إطلاق حملات جمع تبرعات لمعالجة آثار الحادث حتى قبل انتهاء الحريق.

منظمتا "فرنش هيريتيدج سوسايتي" و"غو فند مي" كانتا من أوائل المنظمات التي بدأت في الولايات المتحدة حملات جمع أموال لصالح المَعْلم الفرنسي الشهير.

"فرنش هيريتيدج سوسايتي"، المعنية بالحفاظ على التراث الفرنسي ومقرها نيويورك، أنشأت موقعا إلكترونيا يوم الاثنين لصالح الكاتدرائية.

المديرة التنفيذية للمنظمة جينيفر هيرلين قالت إن الأموال ستذهب مباشرة إلى الكاتدرائية التي وصفتها بأنها "أعجوبة" معمارية.

وعلى موقع GoFundMe، أطلقت أكثر من 50 حملة جمع تبرعات، حسب المتحدث باسم "غو فاند مي" جون كونفينتري.

وسيتم التنسيق مع السلطات لإيجاد أفضل الطرق للاستفادة من الأموال التي سيتم جمعها، حسب كونفينتري.

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