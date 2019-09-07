الأميركيون ينفقون أكثر من نصف مليار لاستبدال الإيربودز

أكثر من نصف مليار دولار، هذا ما سينفقه الأميركيون خلال هذا العام لشراء سماعات بديلة للتي فقدوها من نوع إيربودز (AirPods) التي تنتجها شركة آبل للإكترونيات.

ووفقا لتقديرات دان آيفز، أحد المحللين الماليين في وول ستريت، فإن إجمالي ما ستبيعه آبل من هذا المنتج في 2019، سيكون في حدود 62 مليون قطعة وهو ما يقدر بين 10 و 12 مليار دولار.

أي أن بدائل إيربودز، وحدها ستشكل ما بين خمسة إلى سبعة في المئة من إجمالي المبيعات أو حوالي 700 مليون دولار.

والإيربودز هي سماعات أذن لا سلكية مرغوبة جدا وشائعة الاستخدام، لكنها سريعة الفقدان.

وحسب هيئة النقل في نيويورك، فإن الإيربودز المفقودة في محطات المترو بالولاية، في الفترة بين يوليو 2018 ويوليو 2019، شكلت نحو 20 في المئة من المفقودات.

لكن العدد قد يكون أكبر من ذلك بكثير، بسبب الشكاوي المقدمة طوال تلك الفترة عن فقدان سماعات.

وتترواح أسعار الإيربودز بين 159 دولار، و199 دولار حسب النوع والميزات. علما بأن شركة آبل لا توفر تأمينا على السماعات المفقودة.

وفئة قليلة جدا لا تتجاوز الواحد في المئة من مستخدمي إيربودز، لن يقدموا على شراء بديل لسماعاتهم المفقودة، بسبب أولوياتهم المالية، حسب آيفز.

ومن أسباب شيوع السماعات اللاسلكية، صغرُ حجمها وسهولة حملها، كما أنها مريحة ولا تؤثر على تسريحة الشعر أو لبس الأقراط والنظارات.