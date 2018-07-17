بافيت يتبرع بـ3.4 مليار دولار لمؤسسات خيرية

تبرع الملياردير الأميركي وارين بافيت بما قيمته حوالي 3.4 مليار دولار من أسهم شركة بركشاير هاثاواي لخمس مؤسسات خيرية.

وتضمن التبرع حوالي 17.7 مليون سهم "بركشاير" بقيمة 192 دولارا للسهم بسعر إغلاق السوق الاثنين.

وحصلت مؤسسة بيل آند ميليندا جيتس على أكبر نصيب من التبرع، بينما حصلت على الباقي مؤسسة بافيت، التي تحمل اسم زوجته الأولى الراحلة سوزان، ومؤسسات خيرية أخرى يديرها أولاده هاوارد وسوزان وبيتر.

ومنذ عام 2006، قدم بافيت أكثر من 30.9 مليار دولار تبرعات للمؤسسات الخيرية منها حوالي 24.5 مليار دولار لمؤسسة بيل آند ميليندا جيتس.