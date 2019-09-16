أمير سعودي يفوز بملكية نادي شيفيلد يونايتد.. ومكايب يشعر بـ "الخيانة"

أصدرت المحكمة البريطانية العليا في لندن، الاثنين، حكمها النهائي لصالح الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود كمالك وحيد لنادي شيفيلد يونايتد.

ونص أمر المحكمة على بيع كيفين مكايب حصته البالغة 50 في المئة للنادي الإنكليزي للأمير السعودي والتي تقدر بخمسة ملايين جنيه استرليني، وفقا لما أعلنه النادي.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية إن المالكين اختصما عام 2017 بعد عرضهما مناقصتين منفصلتين للحصول على النادي، الذي بلغ المرتبة الثانية في الدوري الإنكليزي الموسم الماضي.

ودامت المعركة القضائية لأكثر من 20 شهرا، ونشر النادي المعروف باسم "بليدز" بيانا عبر موقعه معلقا على القرار وأن انتهاء المعركة القضائية سيتيح للفريق التركيز التام على الموسم القادم.

لكن مكايب شعر بـ "الخيانة" وفقا لما ذكره متحدث باسمه، الذي أضاف أن "كيفين يشعر بعمق بالخيانة وهو في حالة صدمة حول الأسلوب الذي عومل به من قبل الأمير عبدالله وهو نادم الآن لعمله معه".

وعبر الأمير عن فرحته بقرار المحكمة عبر تويتر، قائلا: "ندخل الآن مرحلة جديدة هدفها البناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الست الماضية"، وأضاف أن النادي سيقوم بشراء الملعب التاريخي "برامالين".