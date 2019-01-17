الأمير فيليب بعد حادث سير.. واعيا لكنه يرتعش

انقلبت سيارة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، المعروف عنه ولعه بقيادة السيارات رغم كبر سنه، بالقرب من مزرعة سنارينغهام في مقاطعة نورفولك الخميس.

قصر باكينغهام أعلن أن دوق إدنبرة لم يصب بأذى في الحادث، وأنه خرج سالما من اللاندروفر التي كان يقودها، مشيرا إلى أن الشرطة حضرت وانتشلت سيارة الأمير وسيارة أخرى كانت طرفا في الحادق.

وأكدت صحف بريطانية أن الأمير كان يحاول دخول طريق رئيسي من طريق فرعي عندما وقع الحادث.

هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي نقلت عن شاهد عيان قوله إنه ساعد في إخراج دوق إدنبرة من السيارة، وقال إنه كان في وعيه لكنه كان "مصدوما للغاية ومرتعشا".

الشرطة أجرت اختبارا للكحول على دوق إدنبرة وكانت النتيجة سلبية، ما يعني أنه لم يكن ثملا.

وأوضحت شرطة نورفولك أن قائدة السيارة الأخرى، وهي من نوع كيا، أصيبت بجروح وأصيبت راكبة كانت معها في ذراعها، وقد نقلتا إلى المستشفى حيث تم إسعافهما وخرجتا منها بعد ذلك.

وأوضحت الشرطة أن الحادث لم ينجم عنه إغلاق الطريق.

المتحدث باسم القصر الملكي لم يبين ما إذا كان الأمير يصطحب أحدا معه في السيارة، ورجحت صحيفة التليغراف أن أن ضابطا مكلفا بحمايته كان معه.

وقال شاهد عيان إن الحادث كان قويا وقد شاهد زجاجا مهشما، وتحطم زجاج سيارة الأمير.

يذكر أن الأمير فيليب ظل حريصا على قيادة السيارات بنفسه بعد تقاعده من مهامه الرسمية في 2017.

وقد قاد بنفسه السيارة التي كانت تقل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل وملكة بريطانيا، خلال زيارة أوباما لإنكلترا عام 2016.