الأمير هاري: لن يتم تخويفي للقيام بلعبة أدت إلى مقتل أمي

قال الأمير البريطاني هاري إن ذكرى أمه الراحلة الأميرة ديانا لا تزال حية جدا في وجدانه بعد أكثر من 20 عاما على موتها، وأكد أنه لن يتم دفعه "للقيام بلعبة" مع وسائل الإعلام يعتقد أنها كانت وراء مقتلها.

وأصبحت ديانا إحدى أشهر نساء العالم بعد زواجها من الأمير تشارلز وانضمامها إلى الأسرة الملكية البريطانية، ولقيت مصرعها في حادث سيارة في عام 1997 بعد أن طاردها مصورون صحفيون عبر شوارع باريس.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقامت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، دعوى قضائية ضد صحيفة ردا على ما وصفه الزوجان "بتنمر" بعض قطاعات وسائل الإعلام البريطانية.

وقال هاري في ذلك الوقت إن طريقة معاملة الصحافة لميغان تذكره بأسلوب تعاملها مع والدته.

وأوضح لمحطة "إي.تي.في" في مقابلة تم تصويرها خلال جولة له وزوجته في أفريقيا وبثت الأحد، "كل شيء مرت به وما حدث لها أتذكره بشكل لا يمكن وصفه كل يوم، وهذا لا يعني أنني مصاب بالبارانويا. هذا فقط لأنني لا أريد تكرار الماضي".

وأضاف "لن يتم تخويفي للقيام بلعبة قتلت أمي".

ويقاضي الأمير أيضا ناشري صحيفة "ذا صن" المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوك وصحيفة "ديلي ميرور"، بسبب ادعاءات باختراق هاتفه.

وتتعلق الدعوى القضائية التي رفعتها ميغان ضد صحيفة "ذا ميل أون صنداي" بنشر رسالة خاصة، قال محاموها إنه غير قانوني وجزء من "حملة من تلك المجموعة الإعلامية لنشر روايات كاذبة ومهينة بشكل متعمد عنها".​

ووصف هاري ما حدث لأمه بأنه "جرح متقيح"، وقال "في كل مرة أرى فيها كاميرا وكل مرة أسمع فيها صوت التقاط الصور وكل مرة أرى فيها وميض الكاميرا أعود بذاكرتي مباشرة للوراء".

وسئل عن تقارير صحفية أشارت إلى وجود خلاف مع أخيه الأكبر الأمير وليام، فقال "أمور لا بد وأن تحدث" في إطار الدور والضغوط التي تتعرض لها الأسرة.

وأضاف "سنظل شقيقان. إننا بالتأكيد نسير على طريقين مختلفين في الوقت الحالي، ولكن سأظل موجودا معه وكما أعرف سيظل هو موجودا بالنسبة لي، وكشقيقين تكون هناك أيام حلوة وأيام مرة".