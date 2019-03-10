الأنبار.. كاميرا 'الحرة' في إنزال جوي

تستمر عمليات تطهير صحراء الأنبار باتجاه صحراء الرطبة وصولا إلى الحدود السعودية ضمن حملة تفتيش موسعة لمختلف صنوف القوات العسكرية والأمنية في العراق.

وأسفرت العملية عن تدمير ثلاث عجلات لداعش بعد تنفيذ إنزال جوي على أحد الأهداف المرسومة للقوات المشتركة.

كاميرا "الحرة" رافقت القوات العراقية خلال عملية الإنزال، ورصدت إلقاء القبض على المشتبه بهم.

وتواصل قوات الحدود العراقية المدعومة بقوات التحالف الدولي تعزيزاتها لمنع أي تسلل للمسلحين من الأراضي السورية إلى الأنبار.

وبات تنظيم داعش محاصرا في بلدة الباغوز السورية وهي آخر جيب يسيطر عليه.

ويخشى العراق من هروب بعض عناصر التنظيم من سورية إلى الأنبار.