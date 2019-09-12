المرشحون الديمقراطيون لانتخابات 2020 يتواجهون في مناظرة ثالثة

يشارك المرشحون الديمقراطيون الساعون للفوز بترشيح حزبهم لانتخابات 2020 الرئاسية في مناظرة ثالثة، الخميس.



وستكون هذه المواجهة التلفزيونية الأطول حتى الآن في الانتخابات التمهيدية الجارية، وسيمنح الماراثون الذي يستمر ثلاث ساعات الناخبين فرصتهم الأولى لرؤية المرشحين الرئيسيين الـ10، على المنصة سويا.



وشهدت المناظرتان السابقتان في يونيو ويوليو، مشاركة 20 مرشحا، ما ترك المشاهدين في حيرة قبل سبعة أشهر من أول إدلاء بآرائهم في آيوا في فبراير المقبل لتحديد مرشح الحزب الذي سينازل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.



وفيما لا يزال معظم المرشحين الديموقراطيين في السباق، فإن المناظرة تسهم بشكل فعال في تخفيض عدد المرشحين إلى النصف.



والمرشحون العشرة يتنوعون بين البيض والسود ومن أصول إسبانية وأميركيين آسيويين، وجندريا فهم سبعة رجال وثلاث نساء، ثلاثة منهم سبعينيون وأربعة مرشحين تتراوح أعمارهم من 30 إلى 40 عاما، وثلاثة أقل من 30 عاما وهم يتنوعون بين الوسطيين والتقدميين والليبراليين.



ويقف نائب الرئيس السابق جو بايدن وسط المنصة بين التقدمية البارزة السناتور اليزابيث وارن، والسناتور بيرني ساندرز الذي يصف نفسه بأنه ديمقراطي اشتراكي وقد أطلق برنامج الرعاية الصحية الشامل المعروف باسم "ميديكير للجميع".



وستكون الأنظار مسلطة على بايدن الذي حصل على دعم 29 في المئة من الناخبين الديمقراطيين المحتملين مقابل 18 في المئة لوارن، حسب الاستطلاع الذي أعد لحساب واشنطن بوست وشبكة إيه بي سي ونشر هذا الأسبوع.



والمعروف عن بايدن الذي كان نائب باراك أوباما، أنه ارتكب الكثير من الهفوات. وخلال الأشهر الأخيرة تضمن كلامه مبالغات ومعلومات تقريبية غير دقيقة ما زاد الشكوك حول قدرته على خوض حملة انتخابية مرهقة.



ورغم بلوغه 76 عاما، لا يبدو أن النقاش حول سنه وقدرته على الحكم قد أثر كثيرا على شعبيته.



وهو يتمتع بدعم قوي خصوصا من المجتمعات الأميركية الإفريقية والبيض من الطبقة العاملة الذين يعتقدون أنه الأفضل لهزيمة ترامب، وهي أولوية قصوى للناخبين الديمقراطيين.



أما وارن، البالغة من العمر 70 عاما، فأشعلت قاعات فعاليات حملتها المختلفة بمجموعة من البرامج السياسية المتنوعة.



وقال الخبير في الإحصاءات والانتخابات نيت سيلفر "إذا قدمت وارن مناظرة قوية واستمرت في كسب المزيد من النقاط في استطلاعات الرأي، ربما نكون بصدد سباق ثنائي بينها وبين بايدن في شكل واضح نسبيا". وتابع "لكنّ الحقيقة ستكون أكثر فوضوية على الأرجح".



ويحظى ساندرز، أكبر المرشحين سنا والبالغ 78 عاما، بدعم 17.7 في المئة من الناخبين وقد تفادى على نطاق واسع الاحتكاك بصديقته وارن.



وفيما يزداد التأييد لوارن، تتعثر حملات مرشحين آخرين مثل السناتور كامالا هاريس (7 في المئة)، وبيت بوتيدجادج رئيس بلدية مدينة ساوث بيند في ولاية إنديانا ( 4.4 في المئة).



وتشكل المناظرة فرصة للمرشحين من الصف الثاني مثل السناتور كوري بوكر ( 2.5 في المئة)، وعضو الكونغرس السابق عن تكساس بيتو اورورك ( 2.3 في المئة)، والسناتور ايمي كلوبوشار (1 في المئة)، والوزير السابق في عهد اوباما جوليان كاسترو (0.8 في المئة)، للفت النظر بين المرشحين الأبرز.



وفي مرتبة وسطى يحل رجل الأعمال في مجال التكونلوجيا اندرو يانغ (2.7 في المئة) وهو المرشح الوحيد غير السياسي على منصة الخميس، والذي شكل أداؤه خلال حملته مفاجأة خصوصا مع إثارة خطته للدخل الأساسي الشامل الانتباه.



وتعهد عدد من المرشحين الذين عجزوا عن تلبية متطلبات المشاركة في مناظرة الخميس بمواصلة التنافس في السباق نحو البيت الأبيض بما في ذلك الملياردير توم ستيير، ورئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو.



وعدم الظهور في المناظرة لا يوجه ضربة قاتلة للترشح، لكنه بالطبع لا يساعد المرشح في مسعاه للوصول للبيت الأبيض.