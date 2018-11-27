مصر تنفي إضاءة الأهرامات بألوان العلم السعودي

نفت وزارة الآثار المصرية الثلاثاء ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول إضاءة أهرامات الجيزة بالعلم السعودي، تزامنا مع زيارة ولي عهد المملكة محمد بن سلمان للقاهرة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطى وزيري في بيان إن "ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي ... بشأن إضاءة الأهرامات ووضع علم المملكة العربية السعودية عليها ... عاري تماما من الصحة". ​

وأكد وزيري أن الأهرامات لم تتم إضاءتها بألوان العلم السعودي "أو علم أي دولة".

وكان مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي تداولوا صورة تظهر الأهرامات مضاءة بألوان علم السعودية وقالوا إن ذلك جاء بالتزامن مع زيارة بن سلمان.

وكان بن سلمان قد وصل إلى مصر الاثنين في ثالث محطة له ضمن أول جولة خارجية يقوم بها منذ أزمة مقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية الشهر الماضي.