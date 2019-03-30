الأهلي والزمالك.. بلا أهداف

انتهى دربي القاهرة بين الزمالك وغريمه الأهلي بتعادل سلبي السبت في قمة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة في الدوري المصري لكرة القدم على ملعب برج العرب غرب الإسكندرية.

وأبقت هذه النتيجة الوضع على ما كان عليه حيث بقي الزمالك متصدرا برصيد 54 نقطة من 23 مباراة بفارق نقطتين عن غريمه.

وشهد الشوط الأول أداء متوسط المستوى من الفريقين جراء سوء أرضية الملعب والأمطار الغزيرة التي هطلت طوال هذا الشوط.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ، وبدت الدوافع الهجومية لدى لاعبي الأهلي البطل أوضح لحاجتهم لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة، فيما تراجع لاعبو الزمالك ونظموا دفاعاتهم بهدف الحفاظ على فارق النقطتين مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تشكل أي خطورة على مرمى الضيوف.

وكانت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في هذا الشوط قمة في الإثارة عندما أرسل رمضان صبحي كرة عرضية حولها مروان محسن فاصطدمت بحارس الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش" لتعود إلى ناصر ماهر الذي تابعها برأسه قبل أن يخرجها محمد عبد الغنى من على خط المرمى لتصل مجددا إلى التونسي علي معلول مدافع الأهلي فسددها مجددا وأنقذ جنش الموقف.

وتحسن الأداء مع بداية الشوط الثانى بعد توقف هطول الأمطار، وضغط الأهلي بكل خطوطه سعيا لإحراز هدف التقدم، فيما حاول لاعبو الزمالك الاندفاع الهجومي للضيوف والمساحات في دفاعاته من خلال هجمات مرتدة سريعة شكلت خطورة على مرمى الحارس محمد الشناوي.

وانحصر اللعب في وسط الملعب معظم فترات هذا الشوط، ثم انعدمت الخطورة على المرميين مع تجدد هطول الأمطار بغزارة لتبقى النتيجة سلبية.

وأكد الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أن فريقه بحث عن الفوز على الزمالك، لكن واجه العديد من المعوقات التي منعته من تحقيقه.

وأشار إلى مدى التطور الذي وصل إليه الفريق في المنافسة على اللقب، وإلى أن الفارق بين الفريقين كان 14 نقطة ليصبح حاليا نقطتين فقط.

وأبدى لاسارتي استياءه الشديد من أرضية ملعب الجيش في برج العرب، وقال في المؤتمر الصحافي بعد مباراة القمة الـ117 بين الفريقين "أرضية الملعب لم تكن جيدة، لم يكن لدينا أي مشكلة مع الأمطار لكن هطولها أثر على أرضية الملعب بشكل سلبي، كما أن الأرضية المبتلة أثرت نفسيا على سلوك اللاعبين، جميع اللاعبين كانوا يخشون الخطأ".

وأشار إلي أنه حذر لاعبيه من حكم اللقاء الروماني إستيفان كوفاكس المعروف بكثرة إشهار البطاقات، وقال "بدأنا اللقاء بشكل جيد، كنا أكثر استحواذًا وأكثر خطورة، والفريق كان منظما بما يكفي، لكن مع بداية الشوط الثاني الزمالك كان أفضل في السيطرة على الكرة والتحول من الهجوم إلى الدفاع".