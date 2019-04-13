الأهلي يغادر دوري أبطال إفريقيا

فشل الأهلي المصري في تحقيق "ريمونتادا" تعوض خسارته التاريخية في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بخماسية نظيفة أمام مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، واكتفى بالفوز عليه 1-صفر إيابا.

وكان الأهلي يحتاج إلى تسجيل خمسة أهداف على الأقل للإبقاء على أمله في تعويض أسوأ خسارة له في تاريخ مشاركاته القارية الأسبوع الماضي، لكنه لم يتمكن من هز شباك ضيفه سوى بهدف للمغربي وليد أزارو في الشوط الثاني (68)، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل الفريق الجنوب إفريقي المتوج باللقب مرة واحدة عام 2016، على حساب الفريق المصري حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (8)، والذي بلغ الدور النهائي في الموسمين الماضيين قبل أن يخسر أمام الوداد البيضاوي المغربي (2017) والترجي التونسي (2018).

وهيمن الأهلي على المباراة بشكل كبير، ووصلت نسبة استحواذه على الكرة إلى 68 بالمئة، مع 28 محاولة على المرمى بينها 11 تسديدة بين الخشبات الثلاث. لكن بطل مصر عانى من الأخطاء العديدة التي ارتكبها (24 مقابل 6 للمنافس الجنوب إفريقي)، إضافة الى التسرع وعدم التركيز أمام المرمى على رغم سلسلة من الفرص التي أتيحت للاعبيه، في ظل تألق حارس الفريق الزائر الأوغندي دينيس أونيانغو.